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1 час назад

«Не боится»: аналитик о покупке российской нефти Индией

Семён Капранов
Игорь Юшковэксперт

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Рамблером" прокомментировал информацию издания Times of India, согдасно которой Вашингтон предупредил Нью-Дели о "серьезных рисках" для страны в случае увеличения закупок нефти у России. Специалист отметил, что покупать российскую нефть не запрещено, вместе с тем Индия не боится связанных с соответствующими сделками рисков.

«Формально покупать российскую нефть не запрещено, поэтому какое тут может быть давление? США неформальным образом давят, что-то высказывают, но на самом деле Индии здесь ничего не запрещают. Это не такая ситуация, что Индия делает что-то запретное, а США грозят им пальцем и говорят, что, мол, не надо так делать, это же запрещено. Даже такой ситуации нет, потому что покупка российской нефти не запрещена, она разрешена.

Почему европейские трейдеры, например, не берут российскую нефть в каких-то случаях? Потому что они боятся имиджевых рисков. Условно говоря, какая-нибудь Shell купила партию российской нефти, а потом извинилась за это. Они боятся, что на их заправки в Европе и Соединенных Штатах никто не будет приезжать, что эта культура отмены, которая распространена на Западе, доберется до них, что будут бойкотировать их АЗС, разрывать с ними контракты и так далее.

Но основная проблема у западных трейдеров при покупке российской нефти заключается в том, что они до конца не понимают, что конкретно можно делать в отношениях с Россией, а что нет. Вот нефть не запрещено покупать. Но при этом когда ты покупаешь нефть, ты должен совершить ряд сделок. И эти сделки должны быть застрахованы, необходимо перечислить деньги в банк, который не находится под санкциями, потом судно должно прийти, оно тоже должно быть застраховано определенным образом. С одними можно взаимодействовать, с другими нельзя. Так как санкции вводились очень быстро и массово, компании боятся, что они что-нибудь ненароком нарушат и придется платить штраф. Поэтому многие их них предпочитают вообще не связываться с Россией, а Индия не боится этого, поэтому приобретает российскую нефть».
Игорь Юшков
Игорь ЮшковВедущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ
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В марте 2022 года Индия резко нарастила закупки российской нефти, сообщили ранее опрошенные CNBC аналитики. В частности, по словам ведущего нефтяного аналитика исследовательской компании Kpler Мэтта Смита с начала марта в Индию было отправлено пять партий объемом около шести миллионов баррелей, что составляет примерно половину объема поставок по итогам 2021 года.

Ранее сообщалось, что англо-нидерландская нефтегазовая компания Shell извинилась за необходимость закупать российскую нефть.

Рынки,Мэтт Смит,Игорь Юшков,Фонд национальной энергобезопасности,Финансовый университет,Shell,
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