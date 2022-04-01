«Не боится»: аналитик о покупке российской нефти Индией

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с «Рамблером" прокомментировал информацию издания Times of India, согдасно которой Вашингтон предупредил Нью-Дели о "серьезных рисках" для страны в случае увеличения закупок нефти у России. Специалист отметил, что покупать российскую нефть не запрещено, вместе с тем Индия не боится связанных с соответствующими сделками рисков.
В марте 2022 года Индия резко нарастила закупки российской нефти, сообщили ранее опрошенные CNBC аналитики. В частности, по словам ведущего нефтяного аналитика исследовательской компании Kpler Мэтта Смита с начала марта в Индию было отправлено пять партий объемом около шести миллионов баррелей, что составляет примерно половину объема поставок по итогам 2021 года.
Ранее сообщалось, что англо-нидерландская нефтегазовая компания Shell извинилась за необходимость закупать российскую нефть.