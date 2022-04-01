Лондонская биржа установила запрет на размещение ряда металлов из РФ

Лондонская биржа металлов (LME) установила запрет на размещение ряда металлов из России, в частности алюминия, меди и никеля, со складов в Великобритании. Об этом говорится в сообщении биржи.

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Такое решение было принято после того, как Великобритания ввела тариф в 35% на ввоз ряда товаров из России. Среди прочего, в перечень вошли железо, сталь, свинец, железная руда, медь, алюминий и серебро.

Запрет вводится в том числе в отношении меди "Норникеля", алюминия, произведенного на предприятиях "Русала" в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также Кандалакшском и Богучанском заводах. В список также попали алюминий бренда Alloy и свинец.