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1 час назад

Лондонская биржа металлов устанавливает запрет на размещение некоторых металлов из РФ

ТАСС

Лондонская биржа металлов (LME) установила запрет на размещение ряда металлов из России, в частности алюминия, меди и никеля, со складов в Великобритании. Об этом говорится в сообщении биржи.

Лондонская биржа установила запрет на размещение ряда металлов из РФ
Фото: EPAEPA

Такое решение было принято после того, как Великобритания ввела тариф в 35% на ввоз ряда товаров из России. Среди прочего, в перечень вошли железо, сталь, свинец, железная руда, медь, алюминий и серебро.

Запрет вводится в том числе в отношении меди "Норникеля", алюминия, произведенного на предприятиях "Русала" в Красноярске, Братске, Саяногорске, Новокузнецке и Волгограде, а также Кандалакшском и Богучанском заводах. В список также попали алюминий бренда Alloy и свинец.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, государства ЕС, Великобритания, а также ряд других стран заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Рынки,Владимир Путин,Норникель,Русал,ЕС,
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