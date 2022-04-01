Китай затормозил поставки продукции в Россию

Китайские компании приостанавливают поставки в Россию на фоне падения курса рубля и антироссийских санкций вне зависимости от официальной позиции Пекина. Об этом пишет Reuters.

Фото: Carla Carniel / Reuters Carla Carniel / Reuters

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине для «демилитаризации и денацификации» страны. В ответ на это ЕС, США и другие страны ввели против РФ обширные санкции. При этом Пекин выступил против антироссийских санкций, заявив, что они дестабилизируют мировой рынок.

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Китайские транснациональные корпорации продолжают работу в России, однако небольшие фирмы куда чувствительнее к потерям из-за валютных колебаний. И часть из них отмечает, что работа с Россией временно затормозилась.

«Продукция, которую я должна была направить в Россию, все еще лежит у меня на складах», — рассказала владелица одной из китайских компаний.

По ее словам, в прошлом году на Россию приходилось около трети ее выручки и сейчас они вместе с российскими партнерами ждут стабилизации ситуации и укрепления рубля.

Падение оборота таких товаров как постельное белье и кухонная утварь зафиксировала еще одна представительница китайского бизнеса.

При этом глава ассоциации китайских экспортеров, в которую входит около 20 тысяч небольших компаний, пояснил, что китайские поставщики не могут резко поднимать цены, так как российские предприниматели не готовы платить такие суммы.

«Экспорт в Россию становится нереальным», — заявил он.

Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты доходила до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. Однако на прошлой неделе ситуация на биржах стала корректироваться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли.