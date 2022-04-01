Орбан: ЕС не заменит российский газ американским

Странам Евросоюза (ЕС) не удастся заменить дешевый российский газ американским без ущерба национальной экономике. Об этом заявил в пятницу, 1 апреля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

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«Заменить дешевый российский газ дорогим американским газом не удастся», — подчеркнул он.

Орбан назвал подобные предложения абсурдными.

По словам премьера Венгрии, многие европейские страны физически не могут пойти на такой шаг в связи с тем, что у них нет выхода к морю и терминалов для приема американского сжиженного природного газа (СПГ). Орбан отметил отсутствие альтернативы поставкам газа из России в ЕС, в частности в Венгрию.