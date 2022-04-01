Иран согласился торговать с Россией в нацвалютах

Власти Ирана выразили желание вести торговые отношения с Россией в национальных валютах — рублях и туманах. Об этом рассказал замглавы иранского ЦБ по международным делам Мохсен Карими.
«Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и туманах», - цитируют Карими РИА Новости.
Кроме того, по его словам, Тегеран предложил Москве меры по уходу от американских санкций и сотрудничеству в нынешних условиях, основываясь на своем «богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет».
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран выступает против введения односторонних санкций в отношении России. Он отметил поступательное развитие российско-иранских отношений. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в планах России и Ирана вместе искать пути обхода санкций.