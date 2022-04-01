Иран согласился торговать с Россией в нацвалютах

Власти Ирана выразили желание вести торговые отношения с Россией в национальных валютах — рублях и туманах. Об этом рассказал замглавы иранского ЦБ по международным делам Мохсен Карими.

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«Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и туманах», - цитируют Карими РИА Новости.

Кроме того, по его словам, Тегеран предложил Москве меры по уходу от американских санкций и сотрудничеству в нынешних условиях, основываясь на своем «богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет».