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1 час назад

Иран согласился торговать с Россией в нацвалютах

Алиса Селезнёва

Власти Ирана выразили желание вести торговые отношения с Россией в национальных валютах — рублях и туманах. Об этом рассказал замглавы иранского ЦБ по международным делам Мохсен Карими.

Иран согласился торговать с Россией в нацвалютах
Фото: UnsplashUnsplash

«Есть и договоренности, и возможности. Иран как раз хочет использовать их для ведения торговых операций с Россией в рублях и туманах», - цитируют Карими РИА Новости.

Кроме того, по его словам, Тегеран предложил Москве меры по уходу от американских санкций и сотрудничеству в нынешних условиях, основываясь на своем «богатом опыте нахождения под санкциями в течение последних лет».

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Иран выступает против введения односторонних санкций в отношении России. Он отметил поступательное развитие российско-иранских отношений. В ответ на это глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в планах России и Ирана вместе искать пути обхода санкций.

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