Экономист предсказал стоимость доллара в 45 рублей

Эксперт компании Esperio Антон Быков заявил, что в существующих условиях, которые создали Банк России и правительство, у курса рубля нет другого пути, кроме как укрепление. Быков отметил рекордную валютную выручку за энергоресурсы.

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По мнению Быкова, возврат курса к 80-82 рублям за доллар закономерен. Также в апреле возможен и курс в 72-75 рублей.