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28 минут назад

Экономист предсказал стоимость доллара в 45 рублей в РФ

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Эксперт компании Esperio Антон Быков заявил, что в существующих условиях, которые создали Банк России и правительство, у курса рубля нет другого пути, кроме как укрепление. Быков отметил рекордную валютную выручку за энергоресурсы.

Экономист предсказал стоимость доллара в 45 рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению Быкова, возврат курса к 80-82 рублям за доллар закономерен. Также в апреле возможен и курс в 72-75 рублей.

После этого года Быков дает еще более позитивный прогноз. Он видит цель примерно в 45-50 рублей за доллар к середине 2024 года. Об этом рассказал новостной портал "Свободная пресса".

Рынки,Антон Быков,Банк России,
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