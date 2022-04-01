Экономист предсказал стоимость доллара в 45 рублей

Эксперт компании Esperio Антон Быков заявил, что в существующих условиях, которые создали Банк России и правительство, у курса рубля нет другого пути, кроме как укрепление. Быков отметил рекордную валютную выручку за энергоресурсы.
По мнению Быкова, возврат курса к 80-82 рублям за доллар закономерен. Также в апреле возможен и курс в 72-75 рублей.
После этого года Быков дает еще более позитивный прогноз. Он видит цель примерно в 45-50 рублей за доллар к середине 2024 года. Об этом рассказал новостной портал "Свободная пресса".