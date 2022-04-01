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4 часа назад

В Болгарии назвали условия оплаты газа в рублях

Елена Прошина

Перевод оплаты газа на рубли потребует изменения контракта с российским оператором и согласия обеих сторон. Об этом «РИА Новости» сообщили в минэнерго Болгарии.

В Болгарии назвали условия оплаты газа в рублях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В "Булгаргаз", компании-акционере структуры Болгарского энергетического холдинга, письма с запросом на перевод оплаты в рубли не поступало. Ситуация находится под постоянным контролем в связи с ее динамичностью. Если такое письмо в министерстве энергетики Болгарии получат, то потребуется изменение договора и согласие обеих сторон», — пояснили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что власти республики считают необходимым получить ответ на просьбу России на общеевропейском уровне.

Европу не оставят без газа 1 апреля

Напомним, что 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе в рубли оплаты природного газа в недружественные страны. Новые правила вступают в силу с 1 апреля. При их невыполнении «Газпром» будет приостанавливать действующие контракты.

Рынки,Владимир Путин,Газпром,
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