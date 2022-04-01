В Болгарии назвали условия оплаты газа в рублях

«В "Булгаргаз", компании-акционере структуры Болгарского энергетического холдинга, письма с запросом на перевод оплаты в рубли не поступало. Ситуация находится под постоянным контролем в связи с ее динамичностью. Если такое письмо в министерстве энергетики Болгарии получат, то потребуется изменение договора и согласие обеих сторон», — пояснили в ведомстве.