В Болгарии назвали условия оплаты газа в рублях

Перевод оплаты газа на рубли потребует изменения контракта с российским оператором и согласия обеих сторон. Об этом «РИА Новости» сообщили в минэнерго Болгарии.
«В "Булгаргаз", компании-акционере структуры Болгарского энергетического холдинга, письма с запросом на перевод оплаты в рубли не поступало. Ситуация находится под постоянным контролем в связи с ее динамичностью. Если такое письмо в министерстве энергетики Болгарии получат, то потребуется изменение договора и согласие обеих сторон», — пояснили в ведомстве.
Там также подчеркнули, что власти республики считают необходимым получить ответ на просьбу России на общеевропейском уровне.
Напомним, что 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе в рубли оплаты природного газа в недружественные страны. Новые правила вступают в силу с 1 апреля. При их невыполнении «Газпром» будет приостанавливать действующие контракты.