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1 час назад

ФРГ готовится ко всем сценариям с поставками российского газа

Елена Прошина

Германия готовится ко всем сценариям, касающимся поставок российского газа. Об этом заявил министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, передает РИА Новости.

ФРГ готовится ко всем сценариям с поставками российского газа
Фото: РамблерРамблер

В интервью немецким СМИ политик подчеркнул, что Германия пока обеспечена газом из РФ. Однако учитывая «противоречивые» заявления российских властей, необходимо продумать самые маловероятные сценарии.

Хабек назвал правильным введение режима раннего предупреждения по газу в связи с возможными прекращениями поставок из РФ.

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По его словам, Берлин отказался от эмбарго на российский газ, поскольку иначе ситуация могла бы обернуться расколом в немецком бизнесе и обществе.

«Это не игра, а очень серьезный сценарий. Вот почему было правильным не инициировать резкое прекращение поставок», - сказал вице-канцлер.

Он отметил, что сокращение импорта российских энергоносителей идет в ФРГ быстрее, чем ожидалось.

Берлинский «аварийный газовый план» имеет три кризисных режима.

Первый режим, к которому уже перешло правительство, — это раннее предупреждение, когда есть признаки того, что может возникнуть чрезвычайная ситуация с поставками.

Второй – «газовая тревога». Этот режим введут, когда начнутся перебои с поставками или необычайно высокий спрос нарушит привычный экономический баланс. При этом ситуация все еще может быть исправлена без вмешательства власти.

Третий уровень — чрезвычайный, когда рыночные меры уже не помогут устранить дефицит. На этом этапе сетевой регулятор Германии (Bundesnetzagentur) должен будет решить, как распределить оставшиеся запасы газа по стране.

Эксперты говорят, что если в Германию не пойдет российский газ, в первую очередь пострадает промышленность. Многие ключевые предприятия вынуждены будут закрыться.

Рынки,Роберт Хабек,Владимир Путин,
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