Польша предложила новые санкции против олигархов из РФ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий составил список новых санкций против России. Об этом рассказал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает РИА Новости.

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Моравецкий направил главе Еврокомиссии соответствующее письмо, которое передадут в Евросовет. Первым пунктом он предлагает закрыть финансовые потоки с Россией.

«Второй постулат - отключение поставок российских нефти, газа и угля на территорию ЕС, или хотя бы ясное описание перспективы, когда это может произойти», - заявил пресс-секретарь.

Кроме того, Моравецкий предложил «конфискацию имущества РФ и олигархов на территории ЕС». Сейчас, по его мнению, происходит только заморозка активов.