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1 час назад

В Белоруссии высказались о сроках оплаты газа в рублях

Майк Габриелян

Белоруссия готова рассчитываться рублями за российские газ и нефть уже в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко, передает ФАН.

В Белоруссии высказались о сроках оплаты газа в рублях
Фото: ТАССТАСС

Таким образом Минск намерен отказаться от доллара и евро в расчетах за энергоносители из РФ.

Головченко отметил, что текущая ситуация - шанс для мира уйти от гегемонии доллара, сообщает БЕЛТА.

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«Идет глобальная перестройка мирового финансового порядка. На мой взгляд, это можно назвать периодом самоубийства доллара. Последствия агрессивных и неоправданных действий США сложно предугадать», - заявил премьер-министр.

Ранее власти Литвы заявили, что страна полностью отказывается от поставок российского голубого топлива.

Рынки,Роман Головченко,
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