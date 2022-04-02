В Белоруссии высказались о сроках оплаты газа в рублях

Белоруссия готова рассчитываться рублями за российские газ и нефть уже в 2022 году. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко, передает ФАН.

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Таким образом Минск намерен отказаться от доллара и евро в расчетах за энергоносители из РФ.

Головченко отметил, что текущая ситуация - шанс для мира уйти от гегемонии доллара, сообщает БЕЛТА.

«Идет глобальная перестройка мирового финансового порядка. На мой взгляд, это можно назвать периодом самоубийства доллара. Последствия агрессивных и неоправданных действий США сложно предугадать», - заявил премьер-министр.