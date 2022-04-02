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1 час назад

Природный газ из России перестал поступать в балтийские страны

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С начала апреля в страны Балтии — Латвию, Литву и Эстонию — больше не поступает природный газ из России. Об этом заявил председатель правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдис Барисс.

В страны Балтии перестал поступать природный газ из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газ доставляют два поставщика — Клайпедский терминал сжиженного природного газа и Инчукалнское подземное газохранилище. Заявление России о том, что за поставляемый ею природный газ можно будет рассчитываться только в российских рублях, стало для Conexus сигналом о необходимости резко сократить поставки из России, передает "Интерфакс" его слова.

Сегодня министерство энергетики Литвы заявило, что страна полностью отказалась от поставок российского газа. Вчера "Газпром" направил контрагентам уведомления о новом порядке оплаты газа в рублях.

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Лидеры стран ЕС отмечали, что в контрактах на поставки российского газа указаны евро и доллары. После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что саммит ЕС решил объединить закупки газа для того, чтобы страны не конкурировали между собой на газовом рынке.

Рынки,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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