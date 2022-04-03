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1 час назад

В Испании рассказали о «хитроумной мере» России против гегемонии доллара

Lenta.ru

Испанский портал Rebelión рассказал о «хитроумной мере» России против гегемонии доллара. По мнению авторов статьи, Москва ответила США, переведя оплату за газ в рубли.

В Испании рассказали о «хитроумной мере» РФ против гегемонии доллара
Фото: ТАССТАСС

Издание назвало антироссийские санкции «вымогательством» и указало, что ситуация вызывает все больше вопросов на Западе. Отмечается, что инициатором рестрикций стал Вашингтон, который заставил союзников пойти на шантаж.

В свою очередь Россия дала ответ, который может стать роковым для доллара как для мировой резервной валюты, пишет портал. «Индия, Россия, Иран, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Япония и другие страны уже торгуют различными видами товаров в своих национальных валютах», — заявили авторы публикации, указав, что ряд экспертов считает сложившуюся ситуации точкой невозврата.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах покупки российского газа. Желающие приобретать российский газ европейские государства обязаны будут открыть в Газпромбанке специальные рублевые счета, а для расчетов за поставки — валютные в той же кредитной организации. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что поставки не остановятся при переходе на новую схему оплаты.

Рынки,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Газпромбанк,
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