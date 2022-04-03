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46 минут назад

Отказ от импорта назвали новым фактором укрепления рубля

News.ru

Укрепление рубля на валютном рынке, происходящее в последнее время, объясняется в том числе снижением объёмов поступающего в страну импорта. Этот фактор снижает спрос импортёров на иностранную валюту. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

Назван новый фактор укрепления рубля
Фото: ТАССТАСС

Такому укреплению способствует резкое снижение объёмов импорта в страну и как следствие уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортёров, — объяснил он.

Кроме того, в поддержке рубля свою роль играет 12-процентная комиссия на покупку валюту и решение о переводе оплаты за газ в рубли, считает аналитик.

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Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Минск намерен рассчитываться уже в 2022 году за нефть и газ, поставляемые из России, в российских рублях. По его словам, Белоруссия и РФ очень долго добивались отвязки расчётов от доллара.

Рынки,Роман Головченко,Александр Джиоев,УК Альфа-Капитал,
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