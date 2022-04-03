Назван новый фактор укрепления рубля

Укрепление рубля на валютном рынке, происходящее в последнее время, объясняется в том числе снижением объёмов поступающего в страну импорта. Этот фактор снижает спрос импортёров на иностранную валюту. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

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Такому укреплению способствует резкое снижение объёмов импорта в страну и как следствие уменьшение спроса на иностранную валюту со стороны импортёров, — объяснил он.

Кроме того, в поддержке рубля свою роль играет 12-процентная комиссия на покупку валюту и решение о переводе оплаты за газ в рубли, считает аналитик.