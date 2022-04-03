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1 час назад

«Девальвация была перекрыта ревальвацией»

Майк Габриелян

Экономист рассказал об историческом кульбите рубля от 120 до 80 за доллар и дал прогноз о дальнейшем курсе национальной валюты.

«Девальвация была перекрыта ревальвацией»
Фото: ТАССТАСС

Оценку сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, пишет «Российская газета».

По его словам, после масштабных санкций Запада рубль сначала рухнул до 121 за доллар и 132 за евро. Однако затем он достаточно быстро восстановился. В итоге к 1 апреля курс составил около 80 за доллар, и 88 за евро. «Девальвация была перекрыта ревальвацией», и на все понадобился один месяц.

Среди факторов, помогающих рублю, эксперт назвал ограничение на движение капиталов и введение лимитов для наличной валюты, отключение от финансового рынка нерезидентов, введение 80% норматива продажи экспортной выручки, а также перевод газовых расчетов на рубли.

«Сейчас же речь скорее идет об исчерпании мощной волны укрепления рубля. И на горизонте ближайшего месяца мы уже не ожидаем существенного падения валютных пар от показанных 31 марта и 1 апреля минимумов. А именно: окрестности 80 за доллар и значительно ниже 90 по евро», - сказал Зельцер.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти перевели расчеты за газ с недружественными странами в рубли, чтобы обезопасить торговлю.

Рынки,Дмитрий Песков,
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