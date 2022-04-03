По его словам, после масштабных санкций Запада рубль сначала рухнул до 121 за доллар и 132 за евро. Однако затем он достаточно быстро восстановился. В итоге к 1 апреля курс составил около 80 за доллар, и 88 за евро. «Девальвация была перекрыта ревальвацией», и на все понадобился один месяц.