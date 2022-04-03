Экономист рассказал об историческом кульбите рубля от 120 до 80 за доллар и дал прогноз о дальнейшем курсе национальной валюты.
Оценку сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер, пишет «Российская газета».
По его словам, после масштабных санкций Запада рубль сначала рухнул до 121 за доллар и 132 за евро. Однако затем он достаточно быстро восстановился. В итоге к 1 апреля курс составил около 80 за доллар, и 88 за евро. «Девальвация была перекрыта ревальвацией», и на все понадобился один месяц.
Среди факторов, помогающих рублю, эксперт назвал ограничение на движение капиталов и введение лимитов для наличной валюты, отключение от финансового рынка нерезидентов, введение 80% норматива продажи экспортной выручки, а также перевод газовых расчетов на рубли.
«Сейчас же речь скорее идет об исчерпании мощной волны укрепления рубля. И на горизонте ближайшего месяца мы уже не ожидаем существенного падения валютных пар от показанных 31 марта и 1 апреля минимумов. А именно: окрестности 80 за доллар и значительно ниже 90 по евро», - сказал Зельцер.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти перевели расчеты за газ с недружественными странами в рубли, чтобы обезопасить торговлю.