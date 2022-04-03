В Совбезе РФ заявили о наращивании поставок российской нефти в США

«США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок "черного золота" на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки!», - сказал он в интервью газете «Комсомольская правда».