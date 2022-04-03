В Совбезе РФ заявили о наращивании поставок российской нефти в США

США за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России на 43%. Это означает, что Вашингтон сейчас импортирует до 100 тысяч баррелей в сутки. Такие цифры привел заместитель секретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов.
«США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок "черного золота" на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки!», - сказал он в интервью газете «Комсомольская правда».
Политик добавил, что Вашингтон разрешил американским компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости.
При этом Белый дом не позволяет европейцам принять аналогичные меры, и следует ждать от США других подобных «сюрпризов».
Ранее Bloomberg подсчитал, что Россия в 2022 году может заработать на продаже энергоресурсов 321 миллиард долларов.