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2 часа назад

Цена барреля нефти Brent превысила 105 долларов

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть утром в понедельник коррекционно растут после падения прошлой недели примерно на 13%, свидетельствуют данные торгов.

Цена барреля нефти Brent превысила $105
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 8.59 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,76% – до 105,18 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,72%, до 100 долларов, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе нефть обвалилась на новостях о рекордном высвобождении сырья из резервов США. Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 млн баррелей нефти в течение полугода. В итоге марка Brent за неделю подешевела на 13,48%, WTI – на 12,84%, что стало самым большим снижением с апреля 2020 года, когда нефть обеих марок снижалась примерно на 20% в свете вспышек коронавируса.

Рынки,Джозеф Байден,
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