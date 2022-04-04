Цена барреля нефти Brent превысила $105

По состоянию на 8.59 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,76% – до 105,18 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 0,72%, до 100 долларов, передает РИА «Новости» .

На прошлой неделе нефть обвалилась на новостях о рекордном высвобождении сырья из резервов США. Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 млн баррелей нефти в течение полугода. В итоге марка Brent за неделю подешевела на 13,48%, WTI – на 12,84%, что стало самым большим снижением с апреля 2020 года, когда нефть обеих марок снижалась примерно на 20% в свете вспышек коронавируса.