Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов

Российский рынок акций в начале основной сессии демонстрирует рост ведущих индексов. Индекс Мосбиржи поднялся на 2,64% - до 2 832,49 пункта, индекс РТС прибавил 2,14% и достиг 1 055,69 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:03 мск.

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По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи находился на уровне 2 775,06 пункта (+0,56%). Долларовый индекс РТС рос на 0,75% - до 1 041,34 пункта.

Курс рубля в начале валютных торгов на Московской бирже в понедельник практически не меняется к доллару и евро. По данным биржи на 10:06 мск, курс доллара рос до 84 рублей (+0,06%), курс евро рос до 93,05 рубля. (+0,06%).