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2 часа назад

Bloomberg: Китай собирается закупать российский газ с дисконтом

Лера Букина

Китайские импортеры сжиженного газа намерены закупать российский СПГ со скидкой. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Китай захотел покупать российский газ со скидкой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что в настоящее время вопрос закупки спотовых партий сжиженного природного газа с большой скидкой обсуждается между крупнейшими китайскими государственными компаниями, среди которых Sinopec и PetroChina, и поставщиками. Источник подчеркнул, что ряд импортеров рассматривает возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть от правительств других стран свои планы поставок газа из РФ. Также

компании планируют воздерживаться от больших закупок.

Российский СПГ продается со скидкой более чем в 10% в сравнении с ценами на поставки из Средней Азии, указывает агентство, ссылаясь на трейдеров. Кроме того, Bloomberg отмечает отсутствие в настоящее время дефицита газа из-за теплой погоды и снижения опасений по поводу возможных новых антиковидных мер. Однако благодаря приобретению топлива по низкой цене КНР сможет наполнить хранилища до сезонного повышения цен.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова ко всем возможным вариантам по поставкам российских энергоресурсов, в частности, к отказу Европы от них. По ее словам, в такой ситуации ресурсы перенаправят на другие рынки.

Рынки,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,
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