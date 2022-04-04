Китай захотел покупать российский газ со скидкой

Китайские импортеры сжиженного газа намерены закупать российский СПГ со скидкой. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

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Он отметил, что в настоящее время вопрос закупки спотовых партий сжиженного природного газа с большой скидкой обсуждается между крупнейшими китайскими государственными компаниями, среди которых Sinopec и PetroChina, и поставщиками. Источник подчеркнул, что ряд импортеров рассматривает возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть от правительств других стран свои планы поставок газа из РФ. Также

компании планируют воздерживаться от больших закупок.

Российский СПГ продается со скидкой более чем в 10% в сравнении с ценами на поставки из Средней Азии, указывает агентство, ссылаясь на трейдеров. Кроме того, Bloomberg отмечает отсутствие в настоящее время дефицита газа из-за теплой погоды и снижения опасений по поводу возможных новых антиковидных мер. Однако благодаря приобретению топлива по низкой цене КНР сможет наполнить хранилища до сезонного повышения цен.