Названа альтернативу газу для Германии

Немцам нужно переключаться на уголь, возобновляемую генерацию и повышать энергоэффективность и энергосберегание. Такую альтернативу газу для Германии в беседе с «Экономика сегодня» назвал замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

«Немцам нужно переключаться на уголь, возобновляемую генерацию и повышать энергоэффективность и энергосберегание. Такие решения в ближайшие два-три года дадут в ФРГ больше эффекта, чем поиск сжиженного природного газа на мировом рынке», — сказал Белогорьев.

Он отметил, что немецкие СПГ-проекты изначально были политическими, но в итоге стали ключевой частью газовой стратегии страны. Разумной инвестицией, по мнению Белогорьева, для Германии являются терминалы в Вильгельмсхафене, поскольку рынок сжиженного природного газа ждет дефицит до конца 2024 года, а с 2025 сырья наоборот станет слишком много.