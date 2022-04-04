Саудовская Аравия повысила цены на поставки нефти для всего мира

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на поставки нефти во все регионы в мае. Об этом сообщает Bloomberg.

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По данным агентства, повышение цен коснулось всех сортов нефти, поставляемых на азиатский и американский рынки. В частности, цена на Arab Light выросла примерно на 4,4 доллара по сравнению с актуальными ценами на апрельские поставки, достигнув 9,35 долларов за баррель.

В мае стоимость премии данного сорта нефти на американском рынке составит рекордные 5,65 долларов за баррель. Кроме того, Saudi Aramco повысила цены на другие софта топлива для Азии минимум на 2,70 доллара за баррель, а для США — на 2,20 доллара за баррель.