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32 минуты назад

Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов

Елена Прошина

Стоимость майских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже отметки 1300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На начало торговой сессии газ в Европе торговался на уровне 1340 долларов, в первые минуты поднявшись до 1360 долларов. Однако затем цены пошли на спад, ускорившийся позднее. Самый минимальный показатель составил 1210 долларов. На закрытии торгов стоимость газа составила 1244 доллара за тысячу кубометров, показав снижение в 2,5%.

Напомним, что в конце апреля на фоне заявления президента России Владимира Путина о подписании указа о расчетах за газ с недружественными странами за рубли цены на газ в Европе подскочили на 6%. Тогда стоимость апрельского фьючерса достигала 1483 долларов за тысячу кубометров.

Рынки,Владимир Путин,
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