Цены на газ в Европе опустились ниже 1300 долларов

Стоимость майских фьючерсов на газ на хабе TTF в Нидерландах опустилась ниже отметки 1300 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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На начало торговой сессии газ в Европе торговался на уровне 1340 долларов, в первые минуты поднявшись до 1360 долларов. Однако затем цены пошли на спад, ускорившийся позднее. Самый минимальный показатель составил 1210 долларов. На закрытии торгов стоимость газа составила 1244 доллара за тысячу кубометров, показав снижение в 2,5%.