США раскрыли просьбу к Индии по нефти из России

Соединенные Штаты уговаривают Индию отказаться от расширения объемов импорта энергоносителей из России. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она комментировала недавний визит заместителя директора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха в Нью-Дели и закупки Индией нефти в России.
"Платежи за энергоресурсы не подвергнуты действию санкций [Запада в отношении России]", - отметила прежде всего Псаки. "[Однако] Далип ясно дал понять своим партнерам в рамках этого визита, что, по нашему мнению, интересам Индии не отвечает ускорение или наращивание импорта российских энергоносителей и других сырьевых товаров", - заявила далее официальный представитель президента США.
Согласно изложенной ею информации, "в настоящее время <...> поставки из России составляют лишь 1-2% всего объема импорта энергоносителей Индией".
"Мы (США) также ясно дали понять, что будем счастливы стать партнерами в сокращении их зависимости или хотя бы небольшой доли их зависимости от этого", - сказала Псаки про Индию и другие страны, приобретающие у России нефть и природный газ.
По словам пресс-секретаря, Сингх объяснил индийским должностным лицам детали механизмов санкций США, а также повторил, что, по мнению Вашингтона, "любая страна, организация" должна соблюдать американские ограничительные меры.
Отвечая далее на вопросы, касавшиеся КНР, Псаки подтвердила, что заключения США на этот счет не изменились. Вашингтон продолжает полагать, что Китай придерживается тех рестрикций, которые были применены против России Западом, пояснила представитель Белого дома.
"Что касается Китая, то <...> наша оценка не изменилась. Тем не менее мы продолжаем доводить до сведения [Пекина] те же самые ожидания соблюдения санкций [Вашингтона под угрозой применения вторичных ограничительных мер]", - заявила Псаки.