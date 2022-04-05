На 8:00 5 апреля курс доллара составлял 83,75 рубля. До уровня 80 рублей за доллар российской валюте осталось укрепиться совсем немного — на 3-4%. Как полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин, такое движение рубля вполне вероятно, однако существуют и сдерживающие его рост факторы. Об этом эксперт заявил в разговоре с агентством «Прайм».

«Российская валюта в текущих геополитических условиях переоценена, даже несмотря на дорогое сырьё и определённый прогресс в переговорах между Россией и Украиной», — считает Бабин.

Эксперт напомнил, что на текущих уровнях рубль был в конце февраля ещё до объявления жёстких антироссийских санкций.

По мнению Бабина, полностью санкции с России не снимут даже в случае деэскалации украинской проблемы.

Как считает собеседник агентства, экономический рост мировой экономики тормозит угроза выросших цен на сырьё. Это, в свою очередь, заставляет центробанки быстрее ужесточать монетарную политику, ухудшая экономические перспективы.

«Это ударит и по глобальному сырьевому спросу, вызвав падение котировок сырья», — отметил специалист, добавив, что от этого могут пострадать все мировые валюты, в том числе рубль.