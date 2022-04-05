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3 часа назад

Нефть подорожала на рисках ужесточения антироссийских санкций

Деловая газета "Взгляд"

Мировые цены на нефть во вторник утром растут примерно на 1% на ожиданиях влияния на рынок возможного ужесточения санкций против России со стороны ряда зарубежных стран, свидетельствуют данные торгов.

Нефть подорожала на рисках ужесточения санкций против РФ
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 8.33 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,04%, до 108,65 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 1,05%, до 104,36 доллара.

Во вторник утром инвесторы обращают внимание на возможное ужесточение антироссийских санкций, которое может понести за собой риск перебоев в поставках, передает РИА «Новости».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций, отметив, что они могут касаться ограничений на импорт нефти из РФ.

«Цены на нефть росли в начале азиатских торгов на фоне углубления перебоев с экспортом российской нефти, что, вероятно, приведет к нарушению баланса на рынке и усилению давления на цены в сторону повышения», – приводит Wall Street Journal мнение аналитиков Fitch Solutions.

Рынки,Эммануэль Макрон,Fitch Ratings,
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