Нефть подорожала на рисках ужесточения санкций против РФ

Мировые цены на нефть во вторник утром растут примерно на 1% на ожиданиях влияния на рынок возможного ужесточения санкций против России со стороны ряда зарубежных стран, свидетельствуют данные торгов.

Фото: ТАСС ТАСС

По состоянию на 8.33 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,04%, до 108,65 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 1,05%, до 104,36 доллара.

Во вторник утром инвесторы обращают внимание на возможное ужесточение антироссийских санкций, которое может понести за собой риск перебоев в поставках, передает РИА «Новости».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение нового пакета санкций, отметив, что они могут касаться ограничений на импорт нефти из РФ.