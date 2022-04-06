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3 часа назад

ЦБ предупредил об угрозе замещения рубля криптовалютами

Лера Букина

Криптовалюты способны заместить рубль и стать средством платежа в том случае, если россияне начнут массово их приобретать. Такой ответ подготовила первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина, сообщает РИА Новости.

ЦБ предупредил об угрозе замещения рубля криптовалютами
Фото: ТАССТАСС

«В случае массового приобретения криптовалют гражданами их использование в качестве средства платежа представляется неизбежным. В этом случае произойдет замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами (криптоизация денежного обращения), расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений», — указано в ответе.

В ЦБ также считают, что собственные вложения банков и иных финансовых структур в криптовалюты могут многократно повысить их рыночные риски. Ослабление курса криптовалют и использование различных мошеннических схем создаст в итоге серьезную угрозу для кредиторов и вкладчиков.

«Одновременно интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций на территории Российской Федерации», - говорится в ответе Центробанка депутату.

Ранее Антон Горелкин высказался за господдержку в сфере криптовалют в условиях ограничений российских граждан со стороны крупнейших криптобирж.

Рынки,Антон Горелкин,Ксения Юдаева,Банк России,Единая Россия,Госдума,
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