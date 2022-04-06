ЦБ предупредил об угрозе замещения рубля криптовалютами

Криптовалюты способны заместить рубль и стать средством платежа в том случае, если россияне начнут массово их приобретать. Такой ответ подготовила первый зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева на предложения депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина, сообщает РИА Новости.

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«В случае массового приобретения криптовалют гражданами их использование в качестве средства платежа представляется неизбежным. В этом случае произойдет замещение рубля как денежной единицы Российской Федерации криптовалютами (криптоизация денежного обращения), расширение теневой экономики, сокращение налоговых поступлений», — указано в ответе.

В ЦБ также считают, что собственные вложения банков и иных финансовых структур в криптовалюты могут многократно повысить их рыночные риски. Ослабление курса криптовалют и использование различных мошеннических схем создаст в итоге серьезную угрозу для кредиторов и вкладчиков.

«Одновременно интеграция криптовалют в финансовую систему приведет к созданию параллельной финансовой системы, не подчиняющейся правилам, которые действуют для финансовых организаций на территории Российской Федерации», - говорится в ответе Центробанка депутату.