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2 часа назад

В США заявили об активном восстановлении рубля после санкций

Лера Букина

Рубль в последнее время демонстрирует устойчивое укрепление. Он стал наиболее динамичной валютой в мире в марте, говорится в статье на сайте Национального общественного радио США (NPR).

В США заявили об активном восстановлении рубля после санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также отмечается, что в начале марта курс рубля из-за начала специальной военной операции России на Украине упал на торгах на 40%, до 139 рублей за доллар. Однако уже в середине месяца российская валюта начала существенно восстанавливать свои позиции. Рублю удалось вернуться к показателям, наблюдаемым до спецоперации.

По мнению автора публикации, данное повышение курса является не временным явлением, а стремительным и стабильным восстановлением.

Накануне, 5 апреля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что российской валюте хорошо удается противостоять санкциям. В Белом доме ранее заявили, что власти России ведут «искусственное накачивание рубля». Там же отметили, что курс российской валюты перестал быть адекватным индикатором положения дел в экономике РФ. В Кремле возразили, подчеркнув, что на его курс ориентироваться можно.

Рынки,Жозеп Боррель,ЕС,
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