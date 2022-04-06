В США заявили об активном восстановлении рубля после санкций

Рубль в последнее время демонстрирует устойчивое укрепление. Он стал наиболее динамичной валютой в мире в марте, говорится в статье на сайте Национального общественного радио США (NPR).
Также отмечается, что в начале марта курс рубля из-за начала специальной военной операции России на Украине упал на торгах на 40%, до 139 рублей за доллар. Однако уже в середине месяца российская валюта начала существенно восстанавливать свои позиции. Рублю удалось вернуться к показателям, наблюдаемым до спецоперации.
По мнению автора публикации, данное повышение курса является не временным явлением, а стремительным и стабильным восстановлением.
Накануне, 5 апреля, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что российской валюте хорошо удается противостоять санкциям. В Белом доме ранее заявили, что власти России ведут «искусственное накачивание рубля». Там же отметили, что курс российской валюты перестал быть адекватным индикатором положения дел в экономике РФ. В Кремле возразили, подчеркнув, что на его курс ориентироваться можно.