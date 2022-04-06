В США заявили об активном восстановлении рубля после санкций

Рубль в последнее время демонстрирует устойчивое укрепление. Он стал наиболее динамичной валютой в мире в марте, говорится в статье на сайте Национального общественного радио США (NPR).

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Также отмечается, что в начале марта курс рубля из-за начала специальной военной операции России на Украине упал на торгах на 40%, до 139 рублей за доллар. Однако уже в середине месяца российская валюта начала существенно восстанавливать свои позиции. Рублю удалось вернуться к показателям, наблюдаемым до спецоперации.

По мнению автора публикации, данное повышение курса является не временным явлением, а стремительным и стабильным восстановлением.