Венгрия занялась проработкой оплаты российского газа в рублях

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прорабатывает техническое решение вопроса об оплате поставок российского газа в рублях. Об этом пишет ТАСС.

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Президент РФ Владимир Путин 23 марта поручил продавать российский природный газ странам, попавшим в список недружественных, только за рубли. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Глава МИД Венгрии, выступая на совместной пресс-конференции со своим сербским коллегой, заявил, что его страна должна будет выполнить «свое первое платежное обязательство перед «Газпромом» в конце мая».

«В настоящее время прорабатываются детали технического решения. Энергоснабжение Венгрии безопасно и останется безопасным», - заверил он.

Ранее против оплаты газа в рублях выступили итальянская нефтегазовая компания Eni, австрийская OMV и польская PGNiG, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.