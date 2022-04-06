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1 час назад

Курс доллара рухнул ниже 82 рублей

Лера Букина

Рубль в ходе торгов на Московской бирже демонстрирует укрепление. Курс американской валюты опустился ниже 82 рублей, следует из данных площадки.

По состоянию на 14:14 мск американская валюта упала до 81,78 рубля. Так, она потеряла 1,53 рубля. Курс европейской валюты опустился до 89,31 рубля (- 2,18 рубля).

«Рубль показал сильную сопротивляемость»

Накануне, 5 апреля, по итогам торгов «американец» и «европеец» подешевели. Российская валюта поднялась к бивалютной корзине на фоне решения ЕС не отказываться от российских нефти и газа при формировании нового санкционного пакета. Курс доллара США достиг 83,31 рубля (-68,75 рубля к уровню закрытия предыдущих торгов). Евро составил 91,5 рубля (-1,16 рубля). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 90,13 копейки, до 86,99 рубля.

Рынки,Видео,Московская биржа,ЕС,
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