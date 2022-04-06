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2 часа назад

Орбан: Венгрия готова платить за газ в рублях

Лера Букина

Венгрия готова принять условия России об оплате российского газа в рублях. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан журналистам на пресс-конференции, трансляцию которой вел портал hirado.hu, передает РИА Новости.

«У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях», - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт прорабатывает с «Газпромом» технические моменты дальнейшей оплаты российского газа.

В последний день марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.

После оглашения данной меры большая часть европейских стран выступила против инициативы. Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в ходе саммита G7 страны — члены организации назвали решение Путина неприемлемым. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил Владимиру Путину, что Франция не будет рассчитываться рублями за поставки российского газа.

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