Орбан: Венгрия готова платить за газ в рублях

Венгрия готова принять условия России об оплате российского газа в рублях. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан журналистам на пресс-конференции, трансляцию которой вел портал hirado.hu, передает РИА Новости.

«У нас нет никаких проблем с тем, чтобы платить в рублях. Если русские просят платить в рублях, будем платить в рублях», - подчеркнул он.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт прорабатывает с «Газпромом» технические моменты дальнейшей оплаты российского газа.

В последний день марта президент России Владимир Путин подписал указ об оплате газа, поставляемого в недружественные страны, рублями. Согласно документу, для приобретения российского газа западным странам теперь необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.