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1 час назад

Рубль резко укрепился к доллару

Елена Прошина

Несмотря на риски объявления формального дефолта по еврооблигациям Минфина России курс рубля продолжает ощутимо расти. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На 15:54 курс доллара показал падение на 2,2 рубля до 81,2 рубля. Евро в то же время снизился на 3,05 рубля, достигнув 88,45 рублей. Таким образом обе валюты уже закрепились ниже психологически значимого уровня 90 рублей.

Ранее Минфин России объявило о первых исполненных в рублях обязательствах по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте.

В США заявили об активном восстановлении рубля после санкций

В ведомстве отметили, что конвертацию в валюту вернут не раньше, чем РФ восстановят доступ к замороженным валютным счетам. По мнению экспертов, это можно признать дефолтом, но лишь формально.

Рынки,Видео,Минфин России,Московская биржа,
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