Рубль резко укрепился к доллару

Несмотря на риски объявления формального дефолта по еврооблигациям Минфина России курс рубля продолжает ощутимо расти. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

На 15:54 курс доллара показал падение на 2,2 рубля до 81,2 рубля. Евро в то же время снизился на 3,05 рубля, достигнув 88,45 рублей. Таким образом обе валюты уже закрепились ниже психологически значимого уровня 90 рублей.

Ранее Минфин России объявило о первых исполненных в рублях обязательствах по суверенным еврооблигациям перед иностранными держателями (на 649,2 миллиона долларов) из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте.