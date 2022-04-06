Цены на нефть усилили падение

Стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI с поставкой в мае-июне увеличила темпы падения до 4-5%. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

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По состоянию на 21:45, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 4,7% до 101,61 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на WTI снизилась на 4,98%, достигнув 96,88 долларов за баррель. При этом минутами ранее нефть обеих марок дешевела на 5%.