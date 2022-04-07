Рубль в начале торгов на Московской бирже четверга демонстрирует значительное укрепление. Курс евро на Мосбирже опустился ниже 81 рубля, до 80,84 рубля, впервые с 27 октября 2021 года, следует из данных площадки.

Курс доллара опустился ниже 75 рублей. Он в моменте составил 74,26 рубля - это минимальный уровень с 11 февраля текущего года.

Эксперты, опрошенные «Интерфакс», связали укрепление рубля с тем, что участники рынка не ждут ухудшения положения попавших под санкции объектов и экономическое состояние страны в целом. Им удалось в той или иной степени адаптироваться к ранее наложенным ограничениям, считают они. Напомним, что еще вчера вечером доллар опустился ниже 80 рублей впервые с 23 февраля.