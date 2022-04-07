Лукашенко назвал главную цель развязанной против Беларуси экономической войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал союзников поскорее сплотиться вокруг республики и России. Об этом политик сказал на заседании Совета безопасности, передает "БелТА". "Пока еще сомневающиеся союзники должны понять - без скорейшего сплочения нашей "цивилизации", без укрепления политических, экономических и военных связей нас завтра может не быть. Не будет просто", - заявил белорусский лидер. Глава государства выразил уверенность в том, что в связи с современной геополитической ситуаций наряду с развитием связей с дружественными государствами необходимо находить и продвигать перспективные направления, активно использовать точечную дипломатию, добиваться конкретных результатов. Ранее Лукашенко призвал не допустить удара по России с тыла. Речь шла о наемниках, обнаруженных белорусской разведкой на границе Белоруссии и Украины. Белорусский лидер подчеркнул, что нельзя позволить, чтобы эти наемники атаковали находящиеся на Украине российские войска.