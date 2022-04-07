В Европе решили отказаться от бриллиантов из России

Европейские бренды ювелирных украшений отказываются от закупок бриллиантов российского производства, хотя ограничения не затрагивают российское сырье и поставки не ограничены. Об этом пишет «Коммерсант».

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В ходе пресс-конференции в Женеве руководители швейцарской люксовой группы Richemont, включающей, в частности, такие марки, как Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre, сообщили, что приостанавливают закупки бриллиантов из российских алмазов.

Поводом для демонстративного отказа стал тот факт, что в составе Совета по ответственной ювелирной практике — Responsible Jewelry Council (RJC) числились участники российской компании «Алроса». Компания находится под санкциями США и Великобритании. Кроме того, эти страны решили ввести запрет на ввоз российских алмазов.

Вместе с тем под санкции Евросоюза ни сама «Алроса», ни ее продукция не подпали. Эксперты и сама компания оценивали последствия ограничений весьма оптимистично. Однако сейчас, по мнению специалистов, с массовым отказом ювелирных брендов положение может скорректироваться.

В Алмазной бирже в Антверпене пока не понимают, как можно функционировать без поставок от компании «Алроса», поскольку их доля оценивается почти в 28% от всего мирового рынка. Также запрет на экспорт алмазов в Европу может повлечь за собой перенаправление потоков на Индию, Дубай, Израиль.

Аналитики уверены, что решение брендов обязательно скажется на рынке. Из-за отказа от российских камней ожидается повышение цен на алмазы, которые будут поставляться не из России. Это повлечет за собой резкий рост цен на украшения.