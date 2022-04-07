В Европе решили отказаться от бриллиантов из России

Европейские бренды ювелирных украшений отказываются от закупок бриллиантов российского производства, хотя ограничения не затрагивают российское сырье и поставки не ограничены. Об этом пишет «Коммерсант».
В ходе пресс-конференции в Женеве руководители швейцарской люксовой группы Richemont, включающей, в частности, такие марки, как Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre, сообщили, что приостанавливают закупки бриллиантов из российских алмазов.
Поводом для демонстративного отказа стал тот факт, что в составе Совета по ответственной ювелирной практике — Responsible Jewelry Council (RJC) числились участники российской компании «Алроса». Компания находится под санкциями США и Великобритании. Кроме того, эти страны решили ввести запрет на ввоз российских алмазов.
Вместе с тем под санкции Евросоюза ни сама «Алроса», ни ее продукция не подпали. Эксперты и сама компания оценивали последствия ограничений весьма оптимистично. Однако сейчас, по мнению специалистов, с массовым отказом ювелирных брендов положение может скорректироваться.
В Алмазной бирже в Антверпене пока не понимают, как можно функционировать без поставок от компании «Алроса», поскольку их доля оценивается почти в 28% от всего мирового рынка. Также запрет на экспорт алмазов в Европу может повлечь за собой перенаправление потоков на Индию, Дубай, Израиль.
Аналитики уверены, что решение брендов обязательно скажется на рынке. Из-за отказа от российских камней ожидается повышение цен на алмазы, которые будут поставляться не из России. Это повлечет за собой резкий рост цен на украшения.
Западные страны ввели масштабные экономические санкции. Это была реакция на спецоперацию России на Украине. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ.