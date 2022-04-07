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1 час назад

Испанские импортеры газа выступили против разрыва отношений с Россией

Рамблер

Испанские компании, занимающиеся импортом газа из России, не стремятся разрывать действующие контракты на поставки из-за опасений судебных разбирательств и финансовых потерь. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на издание El Mundo.

Испанские импортеры газа выступили против разрыва отношений с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Испании сообщали, что стране без особых проблем удастся заменить российский газ, который составляет порядка 6% от суммарного объема газового импорта.

При этом газета подчеркивает, что «без соответствующих политических распоряжений компании, работающие с Россией, не желают разрывать контракты, осознавая, к каким последствиям для их деятельности привели бы такие шаги».

Российские поставщики, прежде всего, могли бы оспорить односторонний разрыв контрактов в Лондонском международном арбитражном суде. Кроме того, газовому сектору Испании пришлось бы налаживать альтернативные поставки по намного более высоким расценкам, если бы было принято решение отказаться от сотрудничества с российскими экспортерами.

«В нашем случае мы уже взяли на себя обязательство продавать газ нашим клиентам по фиксированной цене 22 евро за час мегаватт, а покупаем по 20 евро. В случае нарушения договора о поставках нам было бы трудно найти что-то дешевле 100 евро», — заявили в одной из компаний, которая специализируется на продаже «голубого топлива».

Еще одним важным для испанского бизнеса фактором является формула «бери или плати», по которой построена большей часть контрактов. Так, оплата осуществляется даже

в том случае, если покупатель не закупает сырье.

Ранее журнал Blick сообщил, что в марте, несмотря на ситуацию на Украине, «Газпром» поставил потребителям в ЕС и Великобритании не менее 10,14 миллиарда кубометров газа. Данный показатель на четверть больше, чем в феврале (8,09 миллиарда). В сравнении с январем, объемы поставок даже увеличились на 36% (7,43 миллиарда). Так, с долей в 23% РФ остается основным импортером газа в Европе.

Рынки,Газпром,ЕС,
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