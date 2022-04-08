Российский рынок акций закрылся снижением индексов

Российский рынок акций в пятницу повторил динамику нескольких предыдущих торговых сессий - после попытки отскока на старте индексы опустились в красную зону. Так, индекс Мосбиржи по итогам дня снизился на 1,62% - до 2 592,72 пункта, индекс РТС - на 1,14%, до 1 079,99 пункта на фоне укрепления отечественной валюты.

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"Снижение дневного торгового оборота в течение недели с 67,7 млрд рублей до примерно 30 млрд рублей может указывать на то, что основные актуальные идеи на рынке, выделявшиеся после возобновления работы Мосбиржи, уже отработаны, в то время как новых очевидных драйверов или точек роста пока не видно", - полагает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

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Таким образом, в условиях периодического усиления внешнего негатива, в частности порций санкционных новостей, активизируется фиксация прибыли, считает он. "И, хотя просадки довольно оперативно начинают выкупаться, сил у "быков" хватает лишь на ограниченные коррекционные отскоки. Настораживает инвесторов и некоторое затишье в переговорном процессе по деэскалации конфликта на Украине. Подвижки в этих переговорах могли бы заметно стимулировать покупательскую активность", - отметил эксперт.

Ситуация на валютных торгах

Сдерживающим фактором для акций сырьевых экспортеров стало и укрепление рубля. Курс доллара за неделю упал на 9,4% - до 76 рублей, евро - на 11%, до 82,7 рубля.

Демонстрируя на торгах в пятницу укрепление до 75 рублей за доллар и 81 рубля за евро, к вечеру рубль замедлил рост на Мосбирже. Причиной стало решение ЦБ РФ о снижении ключевой процентной ставки с 20% до 17% годовых на фоне приостановки роста рисков для финансовой стабильности, пояснила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

По ее мнению, дальнейшее укрепление отечественной валюты не очевидно, так как сейчас рубль находится у важных сопротивлений на уровне 70 рублей и 80 рублей против доллара и евро соответственно. Кроме того, ЦБ не исключил дальнейшего смягчения денежной политики.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 апреля.

Рынок акций

Решение ЦБ о снижении ключевой ставки является умеренно позитивным драйвером для отечественного рынка акций. "Данное решение регулятора может сигнализировать о начале цикла снижения ставки, что должно способствовать оживлению экономической активности, рынка кредитования", - считает Александр Бахтин.

Тем не менее, на торгах в пятницу фондовый рынок на это благоприятное для реального сектора экономики решение практически не отреагировал.

В противовес падающему рынку выросли депозитарные расписки Headhunter.ru (+6,3%), бумаги ГК "Черкизово" (+5%), акции "ТМК" (+4,9%), отметили аналитики "Фридом финанс".

Лидерами снижения в пятницу стали акции "Алроса" (-11,5%), а также небольших компаний Дальнего Востока ДЭК и ДВМП, подешевевшие, соответственно, на 9% и 6%, добавили специалисты.

Прогноз 11 апреля

В начале будущей недели "БКС мир инвестиций" ожидает сохранения неоднородной динамики на российском рынке. По прогнозам компании, 11 апреля индекс Мосбиржи может формироваться в диапазоне 2500-2700 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 68-80 рублей.