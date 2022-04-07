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28 минут назад

Почему падает доллар

Семён Капранов
Михаил Беляевэксперт

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с «Рамблером» рассказал о факторах, которые способствовали ускоренному укреплению курса рубля по отношению к доллару.

Согласно данным Московской биржи, накануне вечером доллар опустился ниже 80 рублей впервые с 23 февраля, а в начале торгов в четверг рубль укрепил свои позиции.

«Курс валюты в принципе определяется общим состоянием экономики. Наша экономика продемонстрировала высокую сопротивляемость к санкциям и при всех ее проблемах показала, что она находится в устойчивом состоянии. Значит, и курс рубля по отношению к доллару находится в равновесном состоянии, которого он достиг в период до конца февраля, пока не наступили негативные события.

Когда наступили негативные события и информационный фон стал тревожным, вызвав ажиотаж на рынке и определенные беспокойства за завтрашний день, это спровоцировало отклонение курса рубля по отношению к доллару. Приблизительно в течение двух недель марта мы увидели такое резкое падение рубля по отношению к доллару. Плюс там еще "как следует" работали спекулянты.

После того, как негативный фон стал постепенно уходить и ажиотаж стал стихать, рубль начал возвращаться на те позиции, которые определены его фундаментальными значениями. То есть в район 75-76 рублей за доллар. Но сначала он возвращался достаточно медленно, а теперь уже можно сказать о некотором укреплении.

Мы в данном случае сравниваем две валюты - рубль и доллар. Ускоренному повышению курса рубля по отношению к доллару способствовало то, в экономике США начались проблемы. И эти проблемы достаточно серьезные, теперь уже они влияют на ослабление доллара. То есть курс рубля к доллару повышается по двум направлениям. Первое - уходит негативный фон по отношению к рублю, он восстанавливается. Второе - в Америке возникли негативные тенденции, причем достаточно серьезного характера, которые ослабили доллар. Все это вместе повлияло в таком цифровом выражении на то, что курс рубля к доллару достаточно резко подскочил.

Ограничения на покупку долларов и евро на Московской бирже существуют для того, чтобы убрать спекулятивный фактор. Была информация о том, что когда начался этот ажиотажный спрос на валютном рынке, там достаточно активно и согласованно работали спекулянты. Они искусственно взвинчивали спрос на доллар, искусственно взвинчивали цены на него. Это и дало такие "дикие" цифры, которые мы видели. А ограничив эти операции, спекулятивный фактор убрали, оставили только более глубинные факторы.

В дальнейшем фундаментальные факторы, влияющие на курс рубля, останутся такими же, какими они были. Но тут можно говорить о факторах не совсем информационного, а более конъюнктурного характера, которые лежат в области внешней торговли. Конечно, если будет полномасштабное эмбарго на энергоресурсы из России, тогда позиции рубля ослабнут. Но мы должны понимать, что экономика - это область, где есть реальные действия и реальные интересы, ничего надуманного там быть не может. Наши энергоресурсы просто жизненно необходимы Европе. Какие-то исключения делаются для нефти и угля, но газ - точно необходим. И мы видим, что Европа эту область не затрагивает. Не затрагивает и в области поставок газа, и даже разрешает газовозам и нефтевозам выходить из портов... Говорить о полномасштабном эмбарго сейчас не приходится, европейцы же в конце концов не самоубийцы».
Михаил Беляев
Михаил БеляевКандидат экономических наук

Ранее эксперты Deutsche Bank дали прогноз, согласно которому на фоне вынужденного повышения ставок Федеральной резервной системы американскую экономику уже к 2023 году будет ждать рецессия.

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