В Италии нашли альтернативу эмбарго на российский газ

Альтернативой эмбарго на импорт российского газа может стать установление потолка цен на его поставки. С таким предложением выступил премьер-министр Италии Марио Драги, передает «Прайм».
«Европа может это сделать как крупнейший его покупатель», - заявил Драги на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марко Рютте.
Рютте согласился с итальянским коллегой и заявил о готовности обсудить потолок цен в качестве способа снизить зависимость от российских энергоносителей.
Марио Драги признался, что полностью отказаться от газа из России будет сложно, но этот вариант будет рассматриваться в случае продолжения конфликта на Украине.
Накануне Драги сообщал, что вопрос эмбарго на российский газ в настоящий момент не обсуждается.
Ранее в четверг, 7 апреля, Европарламент принял резолюцию с призывом ввести тотальное эмбарго на импорт энергоресурсов из России, которое должно быть пересмотрено в случае изменения позиции РФ по Украине. Резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций Евросоюза.