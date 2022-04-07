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1 час назад

В Италии нашли альтернативу эмбарго на российский газ

Вероника Полынина

Альтернативой эмбарго на импорт российского газа может стать установление потолка цен на его поставки. С таким предложением выступил премьер-министр Италии Марио Драги, передает «Прайм».

В Италии нашли альтернативу эмбарго на российский газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Европа может это сделать как крупнейший его покупатель», - заявил Драги на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марко Рютте.

Рютте согласился с итальянским коллегой и заявил о готовности обсудить потолок цен в качестве способа снизить зависимость от российских энергоносителей.

Марио Драги признался, что полностью отказаться от газа из России будет сложно, но этот вариант будет рассматриваться в случае продолжения конфликта на Украине.

Накануне Драги сообщал, что вопрос эмбарго на российский газ в настоящий момент не обсуждается.

Ранее в четверг, 7 апреля, Европарламент принял резолюцию с призывом ввести тотальное эмбарго на импорт энергоресурсов из России, которое должно быть пересмотрено в случае изменения позиции РФ по Украине. Резолюции Европарламента не имеют обязательного характера для исполнительных инстанций Евросоюза.

Рынки,Марио Драги,Европарламент,ЕС,
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