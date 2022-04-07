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50 минут назад

Новак: некоторые европейские страны готовы покупать газ за рубли

Вероника Полынина

Некоторые европейские страны уже согласились с требованием о расчетах за газ в рублях, другие обсуждают этот вопрос. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

Новак: некоторые страны готовы покупать газ за рубли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас страны и компании европейские, которые являются потребителями российского газа, изучают этот вопрос. Мы слышим разные заявления. Есть те, которые уже согласились с таким подходом, есть страны, которые изучают», - сказал вице-премьер в эфире телеканала «Россия 24».

Новак выразил уверенность, что платежи будут осуществляться в соответствии с указом президента в установленном правительством порядке.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

31 марта президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.

Против оплаты газа в рублях выступили итальянская нефтегазовая компания Eni, австрийская OMV и польская PGNiG, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

О согласии с условиями оплаты газа в рублях заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик.

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