Страны G7 договорились усилить давление на Россию

Страны «большой семерки» продолжат отключать российские банки от мировой финансовой системы. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в распространенном в четверг заявлении лидеров G7.

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«Мы будем продолжать отключать российские банки от мировой финансовой системы. Мы уже значительно ухудшили финансовую систему России, нацелившись на операции с активами Центробанка и ряда других финансовых институтов», - говорится в заявлении.

«Группа семи» намерена усиливать санкционное давление на российские государственные структуры, «являющиеся основным драйвером российской экономики».

В заявлении также анонсировано намерение запретить все инвестиции в РФ, расширять экспортные и импортные ограничения, сократить зависимость от российских нефти и угля.

Кроме того, в G7 пообещали ввести дополнительные санкции против российского оборонно-промышленного комплекса и расширить круг персональных санкций в отношении физических и юридических лиц, поддерживающих политику Кремля.