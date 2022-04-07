Новак сделал прогноз по ценам на нефть

"У нас будет, действительно, корректировка в апреле в объемах добычи в сторону уменьшения. Мы это видим, наблюдаем, потому что меняется логистика, есть финансовые проблемы, связанные со страхованием, с использованием судов. Все это вносит свои коррективы. Поэтому в апреле у нас будет корректировка. Я думаю, что может быть увидим снижение в среднем по апрелю на 4-5% к марту", - сказал он.