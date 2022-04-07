Новак сделал прогноз по ценам на нефть

Россия пока не видит предпосылок для снижения цен на нефть с текущего уровня свыше $100 за баррель, волатильность на рынке толкает цены только вверх, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Сейчас трудно прогнозировать, потому что принимаются различные ограничения, санкции, много неопределенностей. Все это, конечно, давит на повышение цены. Поэтому я пока не вижу каких-то факторов, которые, наоборот, влияли бы на снижение цены", - сказал Новак.
Россия увидит падение добычи нефти в апреле на фоне санкций в объеме 4-5% к уровню марта этого года, сказал Новак. Снизится также и загрузка НПЗ.
"У нас будет, действительно, корректировка в апреле в объемах добычи в сторону уменьшения. Мы это видим, наблюдаем, потому что меняется логистика, есть финансовые проблемы, связанные со страхованием, с использованием судов. Все это вносит свои коррективы. Поэтому в апреле у нас будет корректировка. Я думаю, что может быть увидим снижение в среднем по апрелю на 4-5% к марту", - сказал он.
Западные санкции, введенные против России за военный конфликт на Украине, вызвали падение спроса на российскую нефть в связи с трудностями страхования судов и проведения оплаты за поставки.
Новак предупредил, что "по переработке тоже будут корректировки, тоже будет снижение загрузки и нефтеперерабатывающих заводов". При этом он заверил, что "это никак не повлияет на обеспеченность нефтепродуктами внутреннего российского рынка", продолжится и экспорт топлива за рубеж.