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1 час назад

Новак заявил, что Россия пока не ожидает снижения цены нефти

ТАСС

Россия пока не видит предпосылок для снижения цен на нефть с текущего уровня свыше $100 за баррель, волатильность на рынке толкает цены только вверх, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак сделал прогноз по ценам на нефть
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сейчас трудно прогнозировать, потому что принимаются различные ограничения, санкции, много неопределенностей. Все это, конечно, давит на повышение цены. Поэтому я пока не вижу каких-то факторов, которые, наоборот, влияли бы на снижение цены", - сказал Новак.

Россия увидит падение добычи нефти в апреле на фоне санкций в объеме 4-5% к уровню марта этого года, сказал Новак. Снизится также и загрузка НПЗ.

"У нас будет, действительно, корректировка в апреле в объемах добычи в сторону уменьшения. Мы это видим, наблюдаем, потому что меняется логистика, есть финансовые проблемы, связанные со страхованием, с использованием судов. Все это вносит свои коррективы. Поэтому в апреле у нас будет корректировка. Я думаю, что может быть увидим снижение в среднем по апрелю на 4-5% к марту", - сказал он.

Западные санкции, введенные против России за военный конфликт на Украине, вызвали падение спроса на российскую нефть в связи с трудностями страхования судов и проведения оплаты за поставки.

Новак предупредил, что "по переработке тоже будут корректировки, тоже будет снижение загрузки и нефтеперерабатывающих заводов". При этом он заверил, что "это никак не повлияет на обеспеченность нефтепродуктами внутреннего российского рынка", продолжится и экспорт топлива за рубеж.

Рынки,Александр Новак,
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