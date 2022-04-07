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46 минут назад

В России рекордно упала добыча нефти

Елена Прошина

Добыча нефти в России в начале апреля упала до двухлетнего минимума, поскольку спрос на топливо из РФ снизился после начала военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

В России рекордно упала добыча нефти
Фото: ReutersReuters

Журналисты агентства подсчитали, что с 1 по 6 апреля в стране производилось в среднем 10,52 миллиона баррелей в сутки — на 4,5% меньше мартовского показателя. При сохранении данной тенденции в течение всего месяца снижение добычи станет самым значительным с начала пандемии. Тогда Россия в рамках договоренностей с ОПЕК+ сократила добычу на рекордные 17,1%, добавили в Bloomberg.

Позже по вопросу добычи нефти высказался вице-премьер РФ Александр Новак. Он подтвердил снижение на 4-5% по итогам апреля к марту. В качестве причин сокращения добычи он назвал смену логистики и возможные проблемы со страхованием и использованием судов. Новак подчеркнул, что снижение не является директивным и никак не повлияет на обеспеченность нефтепродуктами внутреннего и внешних рынков.

Рынки,Александр Новак,
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