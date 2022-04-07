В России рекордно упала добыча нефти

Добыча нефти в России в начале апреля упала до двухлетнего минимума, поскольку спрос на топливо из РФ снизился после начала военной спецоперации на Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

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Журналисты агентства подсчитали, что с 1 по 6 апреля в стране производилось в среднем 10,52 миллиона баррелей в сутки — на 4,5% меньше мартовского показателя. При сохранении данной тенденции в течение всего месяца снижение добычи станет самым значительным с начала пандемии. Тогда Россия в рамках договоренностей с ОПЕК+ сократила добычу на рекордные 17,1%, добавили в Bloomberg.