Белоруссия ввела госрегулирование цен на ряд товаров

Правительство Белоруссии также снизило на 5% предельно допустимые оптовые и торговые надбавки на мясо, хлеб и макаронные изделия; уточнило перечень товаров первой необходимости и лекарств, повышение цен на которые более чем на 1,2 % в месяц должно быть согласовано с комиссией по ценообразованию при Совмине; внесло поправки в ценовое регулирование плодовоовощной продукции.