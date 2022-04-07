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2 часа назад

Белоруссия ввела госрегулирование цен на ряд товаров

Вероника Полынина

Правительство Белоруссии ввело государственное регулирование цен на ряд непродовольственных товаров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Роман Головченко, сообщило правительство Белоруссии в телеграм-канале.

Белоруссия ввела госрегулирование цен на ряд товаров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В перечень подлежащим госрегулированию товаров вошли мыло, туалетная бумага, салфетки бумажные, подгузники, гигиенические пакеты, синтетические моющие и чистящие средства порошкообразные, зубная паста, обувь для детей, чулочно-носочные изделия для детей.

Правительство Белоруссии также снизило на 5% предельно допустимые оптовые и торговые надбавки на мясо, хлеб и макаронные изделия; уточнило перечень товаров первой необходимости и лекарств, повышение цен на которые более чем на 1,2 % в месяц должно быть согласовано с комиссией по ценообразованию при Совмине; внесло поправки в ценовое регулирование плодовоовощной продукции.

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Отмечается, что целью введенных мер является «поддержание ценовой стабильности на потребительском рынке в увязке с рентабельной работой предприятий и исключения возможного спекулятивного роста цен и дефицита по отдельным товарным позициям».

Ранее в четверг, 7 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин призвал региональные власти постоянно мониторить розничные цены на товары первой необходимости и лекарства, а в случае повышенного спроса «незамедлительно реагировать».

Рынки,Роман Головченко,Михаил Мишустин,
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