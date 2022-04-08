FT: санкции Запада против РФ могут подорвать доверие к доллару

Санкции Запада, в том числе в отношении валютных резервов РФ, могут подорвать доверие к доллару и изменить международную финансовую ситуацию. Как сообщили британская Financial Times, действия США с высокой долей вероятности могут привести к формированию в мире альтернативной экономической системы.

Газета отмечает, что, несмотря на риторику, на самом деле действия России на Украине осудил не весь мир, а только возглавляемая Западом коалиция, что грозит серьезными последствиями для международной финансовой системы в будущем. В этом контексте издание напоминает о долгосрочных планах Китая сделать юань более влиятельной валютой в международных расчетах. По мнениб авторов статьи, реализация этих планов может ускориться на фоне реакции Запада на события на Украине. В рамках стратегии по продвижению своей валюты Китай может ускорить продвижение собственной системы банковских переводов CIPS, которая рассматривается в качестве альтернативы SWIFT (китайской системой уже пользуются более чем 100 стран мира).