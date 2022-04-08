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1 час назад

FT: санкции Запада против РФ могут подорвать доверие к доллару

BFM.RU

Санкции Запада, в том числе в отношении валютных резервов РФ, могут подорвать доверие к доллару и изменить международную финансовую ситуацию. Как сообщили британская Financial Times, действия США с высокой долей вероятности могут привести к формированию в мире альтернативной экономической системы.

FT: санкции Запада против РФ могут подорвать доверие к доллару
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Газета отмечает, что, несмотря на риторику, на самом деле действия России на Украине осудил не весь мир, а только возглавляемая Западом коалиция, что грозит серьезными последствиями для международной финансовой системы в будущем. В этом контексте издание напоминает о долгосрочных планах Китая сделать юань более влиятельной валютой в международных расчетах. По мнениб авторов статьи, реализация этих планов может ускориться на фоне реакции Запада на события на Украине. В рамках стратегии по продвижению своей валюты Китай может ускорить продвижение собственной системы банковских переводов CIPS, которая рассматривается в качестве альтернативы SWIFT (китайской системой уже пользуются более чем 100 стран мира).

Как пример нивелирования эффекта санкций США против РФ газета приводит торговлю России с Индией, рассматривающей возможность создания механизма расчетов в национальных валютах. Эксперты FT отмечают, что ситуация с дедолларизацией мировой экономики, может оказаться финансовым аналогом Суэцкого кризиса 1956 года, который стал символом снижения влияния Британии в мировой политике.

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