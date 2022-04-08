Японские СМИ узнали о планах властей выслать нескольких российских дипломатов

Телеканал «Фудзи-ТВ» передаёт, что такую возможность обсуждает кабинет министров. Точное число сотрудников дипломатической миссии, которых предполагается отправить на родину, не сообщается. Канал отмечает, что изначально японское правительство с осторожностью относилось к идее высылки дипломатов. Однако теперь многое изменилось, и эту меру рассматривают «на самом высоком уровне». После начала спецоперации на Украине официальный Токио объявил о намерении постепенно снизить импорт российского угля с перспективой полностью от него отказаться в дальнейшем.