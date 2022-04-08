Российскую нефть раскупили вопреки санкциям

Партии российской нефти Сокол с Дальнего Востока были распроданы на следующий месяц. Это говорит о том, что России удается находить все больше покупателей, несмотря на санкции, сообщает агентство Вloomberg.
Партии с отгрузкой в мае из проекта «Сахалин-I» доставлены покупателям в Японии, Южной Корее, Китае и Индии на спотовой или временной основе, заявили трейдеры.
Как отмечает агентство, российская нефть все равно находит путь к покупателям, которые либо не могут устоять перед более дешевой нефтью, либо стремятся найти замену баррелям.
«США и их союзники планируют массовое высвобождение стратегических резервов, чтобы смягчить экономические последствия спецоперации России на Украине, которая идет уже второй месяц», - подчеркивает агентство.
Ранее Bloomberg, ссылаясь на китайскую консалтинговую фирму Fenwei Energy Information Service, сообщило, что первые поставки угля и нефти из России, оплаченные в юанях, поступят в Китай в апреле и мае текущего года. Отмечается, что несколько китайских компаний приобрели российский уголь за юани в марте. Это будут первые поставки сырья, расчеты за которые осуществлялись в китайской валюте, с тех пор как США и Европа ввели санкции против России.