Российскую нефть раскупили вопреки санкциям

Партии российской нефти Сокол с Дальнего Востока были распроданы на следующий месяц. Это говорит о том, что России удается находить все больше покупателей, несмотря на санкции, сообщает агентство Вloomberg.

Фото: ТАСС ТАСС

Партии с отгрузкой в мае из проекта «Сахалин-I» доставлены покупателям в Японии, Южной Корее, Китае и Индии на спотовой или временной основе, заявили трейдеры.

Как отмечает агентство, российская нефть все равно находит путь к покупателям, которые либо не могут устоять перед более дешевой нефтью, либо стремятся найти замену баррелям.

«США и их союзники планируют массовое высвобождение стратегических резервов, чтобы смягчить экономические последствия спецоперации России на Украине, которая идет уже второй месяц», - подчеркивает агентство.