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1 час назад

Вопреки санкциям: российскую нефть активно покупают в Азии

Лера Букина

Партии российской нефти Сокол с Дальнего Востока были распроданы на следующий месяц. Это говорит о том, что России удается находить все больше покупателей, несмотря на санкции, сообщает агентство Вloomberg.

Российскую нефть раскупили вопреки санкциям
Фото: ТАССТАСС

Партии с отгрузкой в мае из проекта «Сахалин-I» доставлены покупателям в Японии, Южной Корее, Китае и Индии на спотовой или временной основе, заявили трейдеры.

Как отмечает агентство, российская нефть все равно находит путь к покупателям, которые либо не могут устоять перед более дешевой нефтью, либо стремятся найти замену баррелям.

«США и их союзники планируют массовое высвобождение стратегических резервов, чтобы смягчить экономические последствия спецоперации России на Украине, которая идет уже второй месяц», - подчеркивает агентство.

Еврокомиссия ответила на требование России покупать газ за рубли

Ранее Bloomberg, ссылаясь на китайскую консалтинговую фирму Fenwei Energy Information Service, сообщило, что первые поставки угля и нефти из России, оплаченные в юанях, поступят в Китай в апреле и мае текущего года. Отмечается, что несколько китайских компаний приобрели российский уголь за юани в марте. Это будут первые поставки сырья, расчеты за которые осуществлялись в китайской валюте, с тех пор как США и Европа ввели санкции против России.

Рынки,Еврокомиссия,
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