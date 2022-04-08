Курс евро рухнул

Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже демонстрирует снижение. Он опустился ниже 80 рублей впервые с 13 июля 2020 года, следует из данных площадки.

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По состоянию на 13:38 мск курс евро опускался до 79,98 рубля (-1,8%).

На 13:43 мск, курс евро замедлил снижение до 80,18 рубля (-1,6%), курс доллара падал до 75,1 рубля (-0,86%).

Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты росла до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. Ситуация на биржах стала корректироваться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли.

Накануне, 7 апреля, министр финансов Антон Силуанов заявил, что укрепление рубля после девальвации было ожидаемым. Он указал на сильный платежный баланс. Россия экспортирует по прежним объемам энергоресурсы, а в условиях ограничения импортных поставок импорт снизился, отметил Силуанов. Он также сообщил, что счет текущих операций профицитный, выше обычного значения в пять-шесть раз.