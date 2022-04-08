Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже продолжает падать. Он опустился до 79 рублей впервые с июня 2020 года, следует из данных площадки.

Курс евро расчетами «завтра» к 14.20 мск опустился на 2,30 рубля, до 79,15 рубля, а минутами ранее он падал до 79 рублей.

Курс доллара опускается на 1,20 рубля, до 74,65 рубля.

10 марта курс американской валюты после стремительного повышения в конце февраля – начале первого весеннего месяца достиг на Московской бирже рекордной отметки - 121,53 рубля. Однако уже в начале апреля позиции валют сменились, рубль начал уверенно укрепляться. Накануне, 7 апреля, курс доллара на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые с 11 февраля, а курс евро — ниже 81 рубля.