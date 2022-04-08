Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 76.25EUR 83.29
Войти в почту
2 часа назад

Курс евро снизился до 79 рублей

Лера Букина

Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже продолжает падать. Он опустился до 79 рублей впервые с июня 2020 года, следует из данных площадки.

Курс евро расчетами «завтра» к 14.20 мск опустился на 2,30 рубля, до 79,15 рубля, а минутами ранее он падал до 79 рублей.

Курс доллара опускается на 1,20 рубля, до 74,65 рубля.

10 марта курс американской валюты после стремительного повышения в конце февраля – начале первого весеннего месяца достиг на Московской бирже рекордной отметки - 121,53 рубля. Однако уже в начале апреля позиции валют сменились, рубль начал уверенно укрепляться. Накануне, 7 апреля, курс доллара на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые с 11 февраля, а курс евро — ниже 81 рубля.

Российскую нефть раскупили вопреки санкциям

Как заявил ранее аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов, в случае сохранения текущих условий курс доллара в апреле-мае может опуститься в район 60-65 рублей. Это произойдет, в частности, если ЦБ не изменит действующие ограничения на операции с валютой, а активность экспортёров сохранится на текущих уровнях, полагает эксперт. По его словам, столь сильное укрепление рубля может привести к частичному сокращению накопленных валютных сбережений населения.

Рынки,Видео,Промсвязьбанк,Московская биржа,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители