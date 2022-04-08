Курс доллара опустился до 73 рублей

Курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже снизился до 73 рублей впервые с 30 декабря. Это следует из данных площадки.

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10 марта курс американской валюты после стремительного повышения в конце февраля – начале первого весеннего месяца достиг на Московской бирже рекордной отметки - 121,53 рубля. Однако уже в начале апреля позиции валют сменились, рубль начал уверенно укрепляться. Накануне, 7 апреля, курс доллара на Мосбирже упал ниже 75 рублей впервые с 11 февраля, а курс евро — ниже 81 рубля.