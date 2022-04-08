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50 минут назад

Курс доллара упал до 71 рубля

Лера Букина

Курс американской валюты в ходе торгов на Московской бирже продолжает снижаться. Он опустился до 71 рубля впервые с ноября. Это следует из данных площадки.

Курс доллара упал до 71 рубля
Фото: ReutersReuters

Курс европейской валюты составил 77,08 рубля – это произошло впервые с июня 2020 года.

На 15.33 мск курс доллара расчетами «завтра» упал на 4,29 рубля, до 71,46 рубля, курс евро — на 4,05 рубля, до 77,40 рубля.

Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты росла до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. Ситуация на биржах стала корректироваться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли.

Накануне, 7 апреля, министр финансов Антон Силуанов заявил, что укрепление рубля после девальвации было ожидаемым. Он указал на сильный платежный баланс. Россия экспортирует по прежним объемам энергоресурсы, а в условиях ограничения импортных поставок импорт снизился, отметил Силуанов. Он также сообщил, что счет текущих операций профицитный, выше обычного значения в пять-шесть раз. Силуанов объяснил, что сила платежного баланса «вылилась» в укрепление рубля в связи с ограничениями доступа к золотовалютным резервам, сокращением операций, деактивацией бюджетного правила.

Рынки,Антон Силуанов,Московская биржа,
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